На Солнце произошел мощный взрыв: в чем главная опасность явления

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На Солнце произошел мощный взрыв из-за вспышек. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Если вы хотели знать, что такое вау-эффект, то он выглядит так», — говорится в сообщении от ведомства в официальном Telegram-канале.

В 10:00 мск в среду произошла мощная вспышка, разорвавшая облако нейтрального водорода в короне. В таком состоянии водород непрозрачен для солнечного излучения, так как фотоны ионизируют его и полностью поглощаются. В ИКИ РАН рассказали о последствиях этого явления. Оказалось, что большой опасности нет. Пока не ясно, вызовет ли эта вспышка череду магнитных бурь. Но ученые заявили, что облако, которое образовалось из-за взрыва на Солнце, все равно придет к Земле. Оно частично проникнет в атмосферу, остынет и осядет в горных породах, океанах или будет поглощена растениями.

Ранее KP.RU сообщил, что третья за 3 июня мощная вспышка на Солнце может запустить в сторону Земли облако плазмы. Ученые уверены, что это может привести к череде мощных магнитных бурь.