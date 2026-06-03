Как правильно готовить бобовые, чтобы организм усвоил весь белок: лайфхаки от диетолога

Медик объяснила, что неправильная подготовка бобовых может приводить к вздутию. Фото: margouillat photo / Shutterstock / Fotodom

Бобовые – горох, фасоль и чечевица – полезны, но не всегда легко усваиваются. Диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно готовить эти продукты, чтобы сохранить максимум питательных веществ и избежать дискомфорта. Об этом пишет aif.ru.

«Причина в так называемых антинутриентах — природных соединениях, которые могут мешать усвоению полезных веществ и вызывать неприятные ощущения», – отметила Дианова.

Медик объяснила, что неправильная подготовка бобовых может приводить к вздутию, тяжести в животе и проблемам с пищеварением. Но при правильном подходе эти продукты становятся вкусными, полезными и легко усвояемыми.

Диетолог посоветовала замачивать и проращивать бобовые, варить до мягкости, охлаждать после готовки, использовать скороварку или мультиварку и пробовать ферментированные варианты. Эти простые методы снижают количество антинутриентов и помогают организму максимально усвоить растительный белок, клетчатку и витамины.

Прежде гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что горох, фасоль и другие бобовые не только источник белка и клетчатки, но и способны защищать организм от мутаций и воспалений.