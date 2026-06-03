Путин подарил букет президенту Танзании после переговоров

Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хасан после встречи в Кремле. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин преподнес букет цветов лидеру Танзании Самии Сулуху Хассан после завершения переговоров в Кремле. Встреча глав государств состоялась 3 июня, в среду, в рамках государственного визита президента республики в Москву.

«Спасибо вам большое за визит», — сказал российский лидер, вручая цветы. В ответ глава Танзании поблагодарила Владимира Путина и напомнила, что их следующая встреча пройдет уже через день в Северной столице. «Увидимся», — ответил президент России.

Отметим, что президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибыла в Москву с государственным визитом 2 июня и пробудет в России до 5 июня. 3 июня в Кремле прошли официальная церемония встречи, переговоры в узком составе и делегаций, а также государственный обед, организованный Кремлем в честь танзанского лидера.