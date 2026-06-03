Додон: отмена безвизового режима с Россией ударит по 400 тысячам молдаван. Фото: IMAGO/Martin Bertrand/www.imago-images.de/Global Look Press

Планы властей Молдавии отменить безвизовый режим с Российской Федерацией приведут к серьезным проблемам для сотен тысяч граждан страны. По оценке бывшего президента Молдавии, лидера Партии социалистов Игоря Додона, под удар попадут около 400 тысяч молдаван.

На сессии "Россия - Молдавия" Петербургского международного экономического форума политик подчеркнул, что действующая схема существенно облегчает жизнь гражданам, которые ездят в РФ на заработки или по семейным обстоятельствам. Отмена безвизового режима усложнит поездки и негативно скажется на благосостоянии многих семей, отметил Додон.

Ранее KP.RU писал, что власти Молдавии в кулуарах рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией в рамках курса на сближение с ЕС, об этом заявил депутат парламента от социалистов Богдан Цырдя. Параллельно в парламенте обсуждается и судьба базового договора с РФ 2001 года, один из ключевых пунктов которого — признание Москвой территориальной целостности республики.