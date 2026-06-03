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НовостиВ мире3 июня 2026 17:51

В США предупредили об эскалации конфликта на Украине: в Вашингтоне считают, что ситуация зашла в тупик

Рубио: США опасаются эскалации конфликта на Украине
Людмила МИТРОХИНА
В США предупредили об эскалации конфликта на Украине: в Вашингтоне считают, что ситуация зашла в тупик

В США предупредили об эскалации конфликта на Украине: в Вашингтоне считают, что ситуация зашла в тупик

Фото: REUTERS.

США опасаются эскалации конфликта на Украине. В Вашингтоне подчеркнули, что ситуация зашла в тупик. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Сейчас, я думаю, (конфликт на Украине — прим. ред.) угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары», — высказался Рубио об украинском конфликте.

При этом Рубио отметил, что США считают себя посредниками в этом вопросе. Более того, Вашингтон хочет возобновить усилия по переговорам. Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД Мария Захарова высказала свое видение об участии США в переговорном процессе. Она уверена, что Штаты сменили фокус внимания с Украины на Иран. По словам Захаровой, у Вашингтона Ближний Восток в приоритете.