РИА Новости: Набиуллина не будет участвовать в деловой программе ПМЭФ

РИАН: Набиуллина не будет участвовать в деловой программе ПМЭФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не участвует в деловой программе ПМЭФ, включая макросессию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Согласно обновленной программе форума, на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» в четверг не будет председателя ЦБ.

Нужно отметить, что Набиуллина каждый год участвовала в большой сессии ПМЭФ. Исключение составил 2020 год, когда форум не проводился из-за пандемии. О причинах отсутствия главы ЦБ в списке спикеров мероприятия не сообщается.

Напомним, на макросессии выступят замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Модератором будет Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Также на ПМЭФ выступит президент РФ Владимир Путин, его выступление традиционно пройдет в последний день форума. Оно, вероятно, как всегда, вызовет большой ажиотаж у российских и иностранных СМИ.