Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР выросло до 12

Фото: Штаб обороны ДНР

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус «Подольск — Симферополь» увеличилось до 12 человек. Все они сейчас находятся в больнице. Об этом сообщается в официальном канале Минтранса ДНР в «Максе».

«Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс «Подольск — Симферополь», который 3 июня был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров», — говорится в сообщении от ведомства.

Установлены имена пассажиров рейса «Подольск — Симферополь», атакованного украинским БПЛА в Енакиево. Им оказывается медицинская помощь. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть те, состояние которых оценивается как очень тяжелое. В ведомстве призвали родственников пассажиров этого рейса связаться по номеру «горячей линии»: +7 (949) 431 64 52. Ранее KP.RU подробно рассказал об инциденте с автобусом в ДНР.