Рубио утверждает, что США скоро передадут Киеву военную помощь на $400 млн Фото: REUTERS.

Американская администрация намерена как можно скорее решить вопрос с передачей военной помощи Украине. Конгресс ранее утвердил соответствующий пакет. Киев получит от Вашингтона помощь на 400 миллионов долларов. Так заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

По его словам, сведения о передаче военной помощи должны появиться "достаточно скоро". Госсекретарь США утверждает, что лично видел, как официальные лица согласовали выделение поддержки Киеву.

"Есть срочность решить это и доставить вооружения", - уточнил Марко Рубио.

Важно напомнить, что неделю назад главарь киевского режима Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа поддержку в вопросе ракет для американских систем ПВО. До комментария Марко Рубио на украинский крик о помощи отреагировал только глава Пентагона Пит Хегсет. Он скупо сообщил, что Вашингтон, возможно, окажет необходимую поддержку. При этом сроков не называлось.