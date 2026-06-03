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НовостиПолитика3 июня 2026 20:24

Крыша горит в частном доме в Севастополе: ВСУ продолжают атаки на регион

Над Севастополем сбили семь БПЛА, поврежден частный дом
Алина КОЧНЕВА
Над Севастополем сбили семь БПЛА, поврежден частный дом

Над Севастополем сбили семь БПЛА, поврежден частный дом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны вечером 3 июня пытаются атаковать Севастополь. Над городом перехватили уже семь беспилотников. При падении обломков БПЛА повреждения получил частный дом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в "Макс".

Уточняется, что у двухэтажного дома горит крыша. При этом никто из жильцов, к счастью, не пострадал. Дом находится в районе Северной стороны. О других последствиях на земле информации нет.

"Уже сбито 7 БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - оповестил Михаил Развожаев.

Утром 3 июня дрон ВСУ атаковал автобус в ДНР. В салоне находились 46 человек. Из них 8, по обновленной информации, пассажиров погибли. Еще более 10 получили ранения.