Крыша горит в частном доме в Севастополе: ВСУ продолжают атаки на регион

Над Севастополем сбили семь БПЛА, поврежден частный дом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны вечером 3 июня пытаются атаковать Севастополь. Над городом перехватили уже семь беспилотников. При падении обломков БПЛА повреждения получил частный дом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на канале в "Макс".

Уточняется, что у двухэтажного дома горит крыша. При этом никто из жильцов, к счастью, не пострадал. Дом находится в районе Северной стороны. О других последствиях на земле информации нет.

"Уже сбито 7 БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - оповестил Михаил Развожаев.

Утром 3 июня дрон ВСУ атаковал автобус в ДНР. В салоне находились 46 человек. Из них 8, по обновленной информации, пассажиров погибли. Еще более 10 получили ранения.