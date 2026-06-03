Трамп считает, что переговоры США с Ираном идут успешно: сделку могут заключить в выходные

Трамп анонсировал возможное заключение сделки с Ираном в эти выходные. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил об "очень успешном" ходе переговоров с Ираном. Он допустил заключение мирной сделки уже в эти выходные. Такими сведениями президент США поделился в ходе общения с журналистами.

Дональд Трамп при этом оговорился, что соглашение может и не быть заключено. По его словам, пока США не могут ничего утверждать.

"Я слышал, что переговоры проходят очень хорошо, правда очень хорошо", - оценил ситуацию Дональд Трамп.

При этом прошлой ночью военные Ирана атаковали предприятия США на Ближнем Востоке. Удары нанесены по штаб-квартире Пятого флота ВМС Штатов и авиабазе. По версии КСИР, атака совершена в ответ на удары американскими военными по объекту на острове Кешм. Он подконтролен Тегерану.