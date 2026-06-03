Белоусов объявил о внедрении единого разведывательно-ударного контура к сентябрю

Белоусов сообщил о большом спросе военных на систему единого контура разведывательно-ударных комплексов Фото: Минобороны РФ.

Глава Минобороны Андрей Белоусов провел заседание при участии министров обороны стран-членов ОДКБ. В ходе встречи он упомянул использование системы единого контура разведывательно-ударных комплексов. По словам министра обороны РФ, она будет внедрена в работу к сентябрю.

Андрей Белоусов уведомил, что сейчас система завершает боевую апробацию. Комплекс совмещает систему обеспечения информационного взаимодействия и объединяет различных пользователей в единый контур. Она включает должностных лиц страны различных рангов.

"Система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках... Очень большой спрос на эту систему", - проинформировал Андрей Белоусов.

В ходе заседания участники также подписали документы, которые, по словам министра обороны, определят будущее общих ВС Организации Договора о коллективной безопасности. Андрей Белоусов сообщил, что эти шаги направлены на поступательное развитие всех компонентов коллективных сил ОДКБ.