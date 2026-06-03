"Строить отношения надо с Россией": в Ереване призвали руководство Армении не отказываться от членства в ОДКБ

Экс-президент Армении Кочарян назвал неблагоразумным отказ от участия в ОДКБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ереван, благодаря членству в ОДКБ, имеет возможность пополнять свои ресурсы в разных сферах дешевле. Поэтому выход из Организации был бы неразумным шагом. Такое мнение выразил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу "Армения".

Он напомнил о ряде двусторонних договоренностей между Ереваном и Москвой. Политик считает, что Армении сейчас выгоднее задействовать их и развивать контакты с РФ.

"Строить отношения надо с Россией... Большие надежды с ОДКБ я не связываю, но уходить - это как стрелять себе в ногу", - сказал Роберт Кочарян.

Как отметил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, страны Организации изучают передовой опыт спецоперации на Украине. По его словам, тактика ведения боевых действий в современных условиях показала, что все меняется. Сейчас применяют совершенно новые силы и средства.