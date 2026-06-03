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НовостиВ мире3 июня 2026 21:28

Руководство ЕС обсудит принятие Украины и Молдавии в Евросоюз: когда начнутся переговоры

Совет ЕС готовится открыть переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
Алина КОЧНЕВА
Совет ЕС готовится открыть переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Совет ЕС готовится открыть переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Брюссель официально откроет первый кластер переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Подготовка к заседанию уже ведется. Совет ЕС намерен запустить переговоры в ближайшее время. Так сообщило Кипрское председательство Совета в соцсети X.

Кроме того, на переговорах будут обсуждать возможное вступление в ЕС Молдавии. Председательство заявило, что в ближайшие дни проведет работу над завершением всех дискуссий в Совете об открытии данных переговоров.

"Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии", - говорится в сообщении.

Как пишет газета Politico, Киев и Кишенев намерены начать диалог о членстве в ЕС уже в этом месяце. Открытие первого переговорного кластера может произойти на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.