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НовостиПолитика3 июня 2026 21:48

"Работа уже идет": РФ готовится к организации трибунала над киевскими военными преступниками

Мирошник: РФ создаст трибунал над украинскими военными преступниками
Алина КОЧНЕВА
Мирошник: РФ создаст трибунал над украинскими военными преступниками

Мирошник: РФ создаст трибунал над украинскими военными преступниками

Фото: REUTERS.

Украинцы регулярно совершают военные преступления на конституционных территориях РФ. Россия начала проработку создания трибунала. Под него попадут украинские военные преступники. Так проинформировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Известиям".

Дипломат добавил, что иностранные государства могли бы выступить в качестве гарантов соответствия готовящегося трибунала всем правовым нормам. Посол считает, что Москва располагает судебно-правовыми возможностями для привлечения к ответственности нарушителей норм международного гуманитарного права.

"Работа уже идет. Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы - на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях", - прокомментировал Родион Мирошник.

Одним из последних преступлений Киева стала атака на пассажирский автобус. Он следовал по маршруту Москва-Симферополь. Дрон ударил по движущемуся автобусу. Погибли восемь человек.