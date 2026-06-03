Мирошник: РФ создаст трибунал над украинскими военными преступниками Фото: REUTERS.

Украинцы регулярно совершают военные преступления на конституционных территориях РФ. Россия начала проработку создания трибунала. Под него попадут украинские военные преступники. Так проинформировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Известиям".

Дипломат добавил, что иностранные государства могли бы выступить в качестве гарантов соответствия готовящегося трибунала всем правовым нормам. Посол считает, что Москва располагает судебно-правовыми возможностями для привлечения к ответственности нарушителей норм международного гуманитарного права.

"Работа уже идет. Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы - на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях", - прокомментировал Родион Мирошник.

Одним из последних преступлений Киева стала атака на пассажирский автобус. Он следовал по маршруту Москва-Симферополь. Дрон ударил по движущемуся автобусу. Погибли восемь человек.