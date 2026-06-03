США снова введут санкции против России: вот что сказал Рубио о новых ограничениях

Рубио заявил о работе США над новыми санкциями против России Фото: REUTERS.

Американская администрация обсуждает законопроект о новых санкциях в отношении России. Свое согласие на это уже дал президент США Дональд Трамп. Так уведомил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе.

По его данным, официальные лица США согласовывают формулировки антироссийского законопроекта. Несмотря на выдачу Вашингтоном лицензий на продажу нефти РФ, политика санкционного давления сохраняется, добавил госсек.

"Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает...над деталями этого законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы", - констатировал Марко Рубио.

Кроме того, "довольно скоро" США выделят Киеву очередную военную помощь. На этот раз поддержка Украины будет стоить Вашингтону 400 миллионов долларов.