Трамп опять ополчился на журналистов после неудобного вопроса о $1,8 млрд: вот как он обозвал телекомпанию CNN

Трамп выдал новую порцию оскорблений в адрес журналистов. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп снова резко высказался о ряде американских СМИ. Он сделал это во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома в ответ на вопрос корреспондентки CNN Кейтлэн Коллинз о суддьбе фонда в размере $1,8 млрд. Деньги из указанного фонда предназначались для выплаты компенсаций сторонникам Трампа, которые предположительно стали жертвами политических репрессий при его предшественнике Байдене.

Трамп назвал телекомпанию «фейковой», а когда журналистка попыталась задать уточняющий вопрос, заявил, что «CNN в особенности отличается лживыми репортажами» и назвал телекомпанию мусором.

Также Трамп заявил, что CNN якобы является коррумпированной организацией, и обвинил в коррупции саму Коллинз.

Трамп известен своими нападками на журналистов.

Ранее он предложил уволить журналиста за шутку о вдовстве его супруги.

Также Трамп назвал журналиста Такера Карлсона человеком с низким IQ.