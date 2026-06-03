Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 июня 2026 22:31

Конгрессмены пытаются помешать планам Трампа по Ирану: принят документ об ограничении полномочий

Палата представителей приняла ограничивающий полномочия Трампа по Ирану документ
Алина КОЧНЕВА
Палата представителей приняла ограничивающий полномочия Трампа по Ирану документ

Палата представителей приняла ограничивающий полномочия Трампа по Ирану документ

Фото: REUTERS.

Конгрессмены в США провели голосование по резолюции об ограничении полномочий американского лидера Дональда Трампа по Ирану. Палата представителей приняла документ. Его поддержали, в том числе, несколько республиканцев, сообщает Axios.

Как пишет портал, резолюцию поддержали 215 конгрессменов. Автор материала назвал голосование символическим. Конгрессмены и ранее пытались ограничить полномочия Дональда Трампа в ситуации с Ираном.

"Законопроект еще должен пройти через контролируемый республиканцами Сенат, и даже тогда Трамп может просто наложить на него вето", - отметил портал.

Глава Белого дома тем временем заявил об "очень успешном" ходе переговоров с Ираном. Он считает, что заключение мирной сделки возможно в эти выходные. Однако, по словам президента США, пока ничего невозможно утверждать.