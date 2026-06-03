Конгрессмены пытаются помешать планам Трампа по Ирану: принят документ об ограничении полномочий

Палата представителей приняла ограничивающий полномочия Трампа по Ирану документ Фото: REUTERS.

Конгрессмены в США провели голосование по резолюции об ограничении полномочий американского лидера Дональда Трампа по Ирану. Палата представителей приняла документ. Его поддержали, в том числе, несколько республиканцев, сообщает Axios.

Как пишет портал, резолюцию поддержали 215 конгрессменов. Автор материала назвал голосование символическим. Конгрессмены и ранее пытались ограничить полномочия Дональда Трампа в ситуации с Ираном.

"Законопроект еще должен пройти через контролируемый республиканцами Сенат, и даже тогда Трамп может просто наложить на него вето", - отметил портал.

Глава Белого дома тем временем заявил об "очень успешном" ходе переговоров с Ираном. Он считает, что заключение мирной сделки возможно в эти выходные. Однако, по словам президента США, пока ничего невозможно утверждать.