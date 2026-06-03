Швейцария опровергла данные о подготовке консультаций по безопасности между РФ и Европой: что заявил Берн

Швейцария сочла важными консультации по безопасности между РФ и Европой. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Берн опроверг сведения о подготовке неформальных консультаций по безопасности между Россией и Европой. В МИД Швейцарии при этом назвали данный вопрос важным. Контакты должны проводиться для поддержания диалога в условиях кризисов, цитирует ответ Берна ТАСС.

МИД Швейцарии заявил, что в случае подобных контактов стороны могли бы позволить иметь закрытую, доверительную площадку для обсуждения спорных моментов.

"МИД придает большое значение диалогам "второго трека" (неформальным консультациям), которые являются частью "добрых услуг", - добавили в ведомстве.

Европа между тем решила "привлечь Россию" за стол переговоров по Украине. Германия, Франция и Британия при участии Киева прорабатывают план по реализации контактов с РФ. Финальное решение по этому поводу примет киевский главарь Владимир Зеленский.