Германия хочет перезапуска “Северных потоков” после завершения конфликта на Украине

В ФРГ хотят вернуться к идее восстановления "Северных потоков". Фото: REUTERS.

ФРГ заинтересована в перезапуске трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер.

«С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы "Северный поток" снова был введен в эксплуатацию, и уже сейчас следовало бы совместно посмотреть, какие существуют возможности для того, чтобы в перспективе, после окончания конфликта на Украине, снова прийти к взаимопониманию по этому вопросу», - сказал он агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, в последнее время на Западе вновь подняли тему возможного ремонта и использования газопроводов «Северный поток» на Балтике.

Ранее Фронмайер уже высказывал мнение, что страна может вернуться к идее восстановления газопровода «Северный поток». По его мнению, высокие цены на энергоносители стали одной из главных причин глубокого экономического кризиса в ФРГ.