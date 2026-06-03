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НовостиПолитика3 июня 2026 22:50

В Крыму погибли три человека после удара ВСУ: об атаке на объекты в Симферополе

Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели трёх человек от удара ВСУ по Симферополю
Алина КОЧНЕВА
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели трёх человек от удара ВСУ по Симферополю

Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели трёх человек от удара ВСУ по Симферополю

Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 4 июня боевики ВСУ нанесли удары по Крыму. В результате в Симферополе погибли три человека, еще семь жителей получили ранения. Так сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в "Макс".

Он выразил искренние соболезнования родным погибших. Глава Крыма также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от рук ВСУ. На местах ЧП работают экстренные службы.

"В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения", - оповестил Сергей Аксенов.

Украинские дроны также пытаются атаковать Севастополь. Над городом перехватили уже 20 беспилотников. При падении обломков БПЛА повреждения получил частный двухэтажный дом. Никто из жильцов не пострадал.