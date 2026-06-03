"Хотим, чтобы в России ездили на Mercedes": немецкий депутат оценил возвращение немецкого автопрома в РФ

Немецкий депутат Фронмайер заявил об интересе немецкого автопрома к рынку РФ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Немецкие производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок. Автопром ФРГ в этом заинтересован. С таким признанием выступил замглавы, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер. Он оценил перспективу возвращения немецкого автопрома в РФ в диалоге с ТАСС на полях ПМЭФ.

Депутат счел перспективным восстановление связей между рынками двух стран. Он назвал это важным с точки зрения ведения бизнеса.

"Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции", - прокомментировал Маркус Фронмайер.

Между тем производитель Volga решил вложить в локализацию китайских автомобилей 60 миллиардов рублей. Контракт также предполагает освоение выпуска бензиновых двигателей и автоматических трансмиссий.