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НовостиЭкономика3 июня 2026 23:01

"Хотим, чтобы в России ездили на Mercedes": немецкий депутат оценил возвращение немецкого автопрома в РФ

Немецкий депутат Фронмайер заявил об интересе немецкого автопрома к рынку РФ
Алина КОЧНЕВА
Немецкий депутат Фронмайер заявил об интересе немецкого автопрома к рынку РФ

Немецкий депутат Фронмайер заявил об интересе немецкого автопрома к рынку РФ

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Немецкие производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок. Автопром ФРГ в этом заинтересован. С таким признанием выступил замглавы, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер. Он оценил перспективу возвращения немецкого автопрома в РФ в диалоге с ТАСС на полях ПМЭФ.

Депутат счел перспективным восстановление связей между рынками двух стран. Он назвал это важным с точки зрения ведения бизнеса.

"Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции", - прокомментировал Маркус Фронмайер.

Между тем производитель Volga решил вложить в локализацию китайских автомобилей 60 миллиардов рублей. Контракт также предполагает освоение выпуска бензиновых двигателей и автоматических трансмиссий.