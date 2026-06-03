Volga хочет вложить 60 млрд рублей в китайские автомобили: на что пойдут средства

Автопроизводитель Volga вложит в локализацию китайских машин 60 млрд рублей / Фото пресс-служба бренда

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» (занимается организацией сборки машин под брендом Volga) в рамках десятилетнего специального инвестиционного контракта с Минпромторгом планирует направить на локализацию около 60 миллиардов рублей.

По данным одного из собеседников издания, знакомого с делами предприятия, реальный объем вложений может оказаться существенно выше. Помимо локализации самой сборки автомобилей, контракт также предполагает освоение выпуска бензиновых двигателей и автоматических трансмиссий.

Среди других планов компании в проекте Volga — создание собственного оригинального модельного ряда, разработка уникальных инженерных решений и формирование локальной базы компонентов. Как рассказал осведомленный источник, СПИК предусматривает высокий уровень обязательств по локализации критически важных узлов, на основе которых и будет строиться новый модельный ряд.

Производство автомобилей под маркой Volga стартовало весной текущего года, а в продажу они должны поступить уже в июне. Сборка ведется на той же площадке, где до 2022 года «Группа ГАЗ» по контракту с Volkswagen Group выпускала легковые модели Skoda и Volkswagen. Максимальная годовая мощность предприятия составляет 110 тысяч автомобилей.

В настоящее время модельная линейка Volga состоит из копий трех моделей Geely: бизнес-седана Preface (под названием C50), а также кроссоверов Atlas и Monjaro, которые встали на конвейер под именами K40 и K50 соответственно.

Цены, комплектации и даже цветовые решения для автомобилей уже раскрыты. Все машины будут предлагаться в трех уровнях оснащения и пяти вариантах окраски кузова. Минимальная стоимость седана составит 2 899 000 рублей, кроссовера K40 — 2 749 000 рублей, а флагманский кроссовер K50 обойдётся от 4 199 000 рублей.

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