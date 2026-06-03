В США прошли переговоры между Израилем и Ливаном: стороны договорились о перемирии

Израиль и Ливан договорились установить режим прекращения огня Фото: REUTERS.

В США 3 июня состоялся уже четвертый раунд переговоров между делегациями Израиля и Ливана. В ходе диалога стороны договорились установить режим прекращения огня. Так заявили в американском Госдепе.

Как сообщается, США остаются привержены посреднической роли в этих переговорах. Делегациям Израиля и Ливана удалось достигнуть значительного прогресса при участии Вашингтона.

При этом ранее, в апреле, стороны уже договаривались о перемирии. ЦАХАЛ в нарушение режима прекращения огня возобновила атаки на Ливан.

Как пишет агентство FARS, Тегеран и Вашингтон не обмениваются сообщениями уже несколько дней. Переговоры остановились из-за атак Израиля на Ливан. Иранская сторона отказалась обсуждать мир с США, пока военные ЦАХАЛ находятся в Ливане.