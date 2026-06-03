"Я должен встать на защиту Штатов": Рютте заткнул Зеленского на конференции в Киеве

Рютте не позволил Зеленскому сказать о поставках Киеву Patriot Фото: REUTERS.

В Киеве прошла пресс-конференция с участием генсека НАТО Марка Рютте. В ходе беседы с журналистами корреспондент задала вопрос о нехватке у Украины систем ПВО. Марк Рютте не дал киевскому главарю Владимиру Зеленскому ответить про поставки Patriot. Об этом свидетельствуют кадры с трансляции.

Генсек НАТО начал защищать Вашингтон. Он не позволил Зеленскому прокомментировать ситуацию с нехваткой ракет. Политик заверил, что имеет доказательства намерений США помочь Киеву.

"Тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине", - сказал Марк Рютте.

Американский госсекретарь Марко Рубио уже анонсировал скорую поставку Украине военной помощи. Пакет поддержки оценивается в 400 миллионов долларов. По словам Рубио, "есть срочность" для выделения помощи Киеву.