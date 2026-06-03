В Польше потребовали отменить решение Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА*

В Польше потребовали от Зеленского отменить решение о присвоении подразделению ВСУ имени экстремистской организации. Фото: REUTERS.

В Польше требуют отменить решение Владимира Зеленского о присвоении одной из частей ВСУ имени так называемых «героев УПА»*. Соответствующую позицию озвучил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в беседе с украинским коллегой Михаилом Федоровым.

«Я нахожусь в контакте с министром обороны Украины, я донес до него нашу позицию по поводу присвоения одной из воинских частей имени УПА*. Я сделаю все, чтобы это решение было пересмотрено», — цитирует главу польского оборонного ведомства телеканал TVP Info.

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Пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр ранее указал, что решение Зеленского ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между Польшей и Украиной.

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*Организация признана террористической и запрещена в России.