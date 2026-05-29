Бывший и нынешний президенты Польши отказали Зеленскому в поддержке Фото: REUTERS.

В недавнем ежегодном докладе Европейской внешнеполитической службы по Украине в очередной раз были отвергнуты «безосновательные утверждения российской пропаганды о нацистской сущности украинских властей». Более того, там говорилось, что подобные обвинения «морально отвратительны и глубоко оскорбительны» для памяти миллионов жертв нацизма.

Что ж, теперь этот доклад впору повесить на гвоздь где-нибудь в деревенском сортире, ни на что другое он больше не годится. Потому что Зеленский, уже никого не стесняясь, открыто прославляет украинских приспешников Гитлера, на руках которых кровь тех самых несчастных жертв. И это уже не в силах терпеть даже самые рьяные союзники укрофюрера в Евросоюзе.

Речь о соседях незалежной - поляках. Последние выходки просроченного привели Варшаву в ярость.

Во-первых, Зеленский решил официально присвоить одному из элитных подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*». В годы Второй мировой войны эта военизированная структура украинских националистов сотрудничала с гитлеровцами и, помимо прочих злодейств, отметилась массовым истреблением польского населения. Президент Польши Кароль Навроцкий, узнав об этом, терпеть не стал и предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики - Ордена Белого Орла, который ему вручили в 2023 году.

«Ближайшее заседание капитулы (органа, ведающего присвоением регалии. - Ред.) состоится 8 июня. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла», – сказал президент на пресс-конференции. Навроцкий назвал действия верховода киевского режима «прославлением бандитов и убийц, несовместимым с европейскими ценностями». А заодно объявил, что с таким настроем Украине нечего и думать о вступлении в Евросоюз.

Еще одним демаршем Зеленского, возмутившим поляков, стало его официальное участие в торжественном перезахоронении останков одного из лидеров Организации украинских националистов (признана экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Мельника на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом. Мельник в свое время слал верноподданические послания Гитлеру, оуновцы* участвовали в расстрелах в Бабьем яру, зверствовали на оккупированной немцами украинской и польской территории.

Тут уж не выдержал даже давний ненавистник нашей страны - бывший знаменитый оппозиционер в социалистической Польше, ставший после смены режима там президентом страны, Лех Валенса. Он сказал, что больше не поддерживает Зеленского.

«Президент Украины, награждая бандитов из УПА*, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу Украины я и дальше буду помогать в борьбе с советами (82-летний Валенса все бредет в старой борозде. - Авт.). А президенту Зеленскому я отказываю в поддержке», - написал в соцсетях бывший лидер «Солидарности».

Кстати, мало кто знает, что Украине принадлежит позорный рекорд: она занимает первое место в мире по количеству памятников, установленных в честь нацистов и их пособников. Именем Мельника названы улицы во множестве украинских городов. А бывший Московский проспект а Киеве, ведущий, кстати, к Бабьему яру, был словно в издевку переименован в проспект Степана Бандеры.

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* признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ