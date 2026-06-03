Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе: более 20 дронов перехвачено за несколько часов

Губернатор Развожаев: сбито более 20 БПЛА над Севастополем Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны не прекращают попыток ударить по Севастополю. За несколько часов над городом ликвидировали более 20 БПЛА. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в "Макс".

По его словам, атаки отражены силами ПВО и мобильными огневыми группами. В районе Северной стороны в СНТ упали обломки БПЛА. Никто не пострадал. Кроме того, в селе Фруктовое повреждения получил фасад дома.

"Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана", - написал Михаил Развожаев.

Трагическая новость этой ночью пришла из Симферополя. ВСУ нанесли удары по нежилым объектам в городе. В результате атаки погибли три человека. Еще семь жителей получили ранения. К местам ЧП прибыли экстренные службы.