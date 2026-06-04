Личные письма, часы Фаберже и брендовые костюмы: за вещи Мэрилин Монро отдали миллионы долларов

Вещи Мэрилин Монро раскупили за $2,5 млн на аукционе в Беверли-Хиллз. Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

В США на торгах продали личные вещи известной американской актрисы Мэрилин Монро. Одежду, посуду, письма и украшения звезды раскупили более чем за 2,5 миллиона долларов на аукционе в Беверли-Хиллз, пишет Page Six.

Так, самой дорогой покупкой на торгах стал костюм Christian Dior. За него отдали порядка 450 тысяч долларов. На аукционе также продали личное письмо драматурга Артура Миллера к Мэрилин Монро. Оно обошлось покупателю в 62 тысячи долларов.

Также на торгах продали браслет актрисы, ее часы Фаберже и серый кашемировый кардиган. Личный телефонный справочник кинозвезды купили за $75 тысяч.

Между тем в Балтийском море продается целый остров. Его можно приобрести за чуть более чем 3 миллиона рублей. Аукцион пройдет в Гамбурге 4 июня. Желающие смогут приобрести остров площадью 250 квадратных метров. Ранее он служил ВМС Восточной Германии.