Зеленский всерьёз оскорбил поляков: у него хотят отобрать орден, которого не лишили даже Муссолини

У Зеленского хотят отобрать орден, которого не лишили даже Муссолини. Фото: REUTERS.

Ситуация с возможным лишением Владимира Зеленского польского ордена Белого орла является экстраордиарной. Такое мнение высказал историк Здислав Ковальский. Эксперт отметил, что ранее этой награды не был лишён никто, даже одиозный итальянский диктатор Бенито Муссолини.

«В ситуации с Зеленским и орденом Белого орла происходит что-то экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награжден итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини», - сказал эксперт в интервью ТАСС, добавив, что официальные требования лишить Муссолини этой награды ни разу не выдвигались.

Ранее депутат польского Сейма Влодзимеж Скалик призвал как можно скорее лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Поводом для заявления послужило участие того в чествовании пособников нацизма в Киевской области.

Как одно спорное решение Зеленского обернулось большим скандалом в Польше, возмутило Навроцкого и Туска и поссорило Киев и Варшаву, читайте здесь на KP.RU.

Пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр ранее указал, что решение Зеленского ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между Польшей и Украиной.

Тем временем неонацизм Зеленского взбесил поляков.