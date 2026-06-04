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НовостиПолитика4 июня 2026 1:09

В США заявили о возможном возобновлении войны в Иране: в каком случае Трамп на это пойдет

WSJ: Трамп возобновит войну в Иране в случае гибели военных США
Алина КОЧНЕВА
Трамп возобновит войну в Иране в случае гибели военных США

Трамп возобновит войну в Иране в случае гибели военных США

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп в частном разговоре заявил помощникам, в каком случае возобновит войну в Иране. Он реализует этот сценарий, если кто-то из военных США погибнет. Так пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как поясняется, речь идет об американских военных на Ближнем Востоке. Хозяин Белого дома отметил, что в ином случае Вашингтон не откажется от режима прекращения огня.

Газета считает, что заявление Дональда Трампа свидетельствует о готовности мириться с небольшими стычками с Ираном в течение недель или месяцев. При этом такое поведение позволит избежать масштабного конфликта.

В Конгрессе пытаются ограничить полномочия Дональда Трампа по Ирану. Палата представителей приняла соответствующую резолюцию. Документ поддержало большинство конгрессменов.