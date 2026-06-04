В Конгрессе США обсудят новые меры против РФ и поддержку Киева: что предусматривает антироссийский проект

Вынесенный на голосование Конгрессом США проект предусматривает меры против РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В США рассмотрят законопроект, предусматривающий меры против России. Палата представителей уже одобрила голосование по данному документу. Трансляция с этого заседания 3 июня велась на сайте нижней палаты Конгресса.

Так, проект предусматривает ужесточение антироссийских санкций. В том числе, ограничения затронут нефтяной сектор РФ. Кроме того, в проект внесено предложение о введении пошлин в размере 500% на поставки российских товаров.

При рассмотрении проекта конгрессмены также обсудят наращивание военной помощи Украине. В числе предложенных мер называется внесение в оборонный бюджет США положения о выделении Киеву по 300 миллионов долларов в 2026-2027 годах. Документ предусматривает и возможность предоставления Украине и странам-союзникам кредитов на военные нужды по упрощенной процедуре.

В Палате представителей также проголосовали по резолюции об ограничении полномочий американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана. Документ поддержали 215 конгрессменов.