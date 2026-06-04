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НовостиВ мире4 июня 2026 2:09

В Конгрессе США обсудят новые меры против РФ и поддержку Киева: что предусматривает антироссийский проект

Вынесенный Конгрессом на голосование законопроект включает меры против РФ
Алина КОЧНЕВА
Вынесенный на голосование Конгрессом США проект предусматривает меры против РФ

Вынесенный на голосование Конгрессом США проект предусматривает меры против РФ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В США рассмотрят законопроект, предусматривающий меры против России. Палата представителей уже одобрила голосование по данному документу. Трансляция с этого заседания 3 июня велась на сайте нижней палаты Конгресса.

Так, проект предусматривает ужесточение антироссийских санкций. В том числе, ограничения затронут нефтяной сектор РФ. Кроме того, в проект внесено предложение о введении пошлин в размере 500% на поставки российских товаров.

При рассмотрении проекта конгрессмены также обсудят наращивание военной помощи Украине. В числе предложенных мер называется внесение в оборонный бюджет США положения о выделении Киеву по 300 миллионов долларов в 2026-2027 годах. Документ предусматривает и возможность предоставления Украине и странам-союзникам кредитов на военные нужды по упрощенной процедуре.

В Палате представителей также проголосовали по резолюции об ограничении полномочий американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана. Документ поддержали 215 конгрессменов.