Россиянам рассказали, в каких регионах распространён хантавирус

Врач назвала российские регионы, где распространён хантавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В РФ есть несколько регионов, где хантавирус является эндемичным заболеванием, и местные медики научились эффективно бороться с ним. Об этом рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях», - сказала эксперт РИА Новости, подчеркнув, что в большинстве случаев заболевания в этих регионах пациенты выздоравливают.

Ранее академик Онищенко объяснил, стоит ли россиянам бояться хантавируса.

При этом научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что хантавирус Андес не сопоставим с COVID-19 по степени заразности и не способен вызвать подобной пандемии.

Существует ли связанный с хантавирусом риск для России и не ожидается ли появление более заразного вируса-мутанта, читайте здесь на KP.RU.