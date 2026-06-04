ВС России атаковали объекты ВСУ благодаря информации с телефона наёмника Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Наемник из рядов ВСУ Уильям-Андрес Гальего Ороско передал ВС РФ телефон сослуживца с ценной информацией. В распоряжении российской армии оказались координаты объектов Вооруженных сил Украины. Данные получены с телефона испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

Как сообщается, благодаря этой информации ВС России нанесли огневое поражение целому ряду украинских объектов. Собеседник агентства уведомил, что Перес Родригес участвовал в боевых действиях на Украине, проведя большую часть времени в тыловых подразделениях.

"Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ", - сообщили в силовых структурах РФ.

Источник также отметил, что наемник вел аморальный образ жизни в Харькове. У него было право свободного перемещения по территории Украины. Такие возможности дал спецпропуск, который обеспечила нацгвардия страны, рассказал собеседник агентства.

"С высокой долей вероятности, его тело сейчас лежит где-то в лесном массиве около села Избицкого Волчанского района Харьковской области", - предположил силовик.

Ночью 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар по украинским регионам и Киеву. Атака совершена в ответ на террористические действия ВСУ в Старобельске ЛНР. Армия РФ нанесла удары по предприятиям ОПК Украины высокоточным оружием большой дальности. В том числе, Незалежная атакована ракетами воздушного, наземного и морского базирования. ВС РФ поразили предприятия в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

После удара по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины зафиксировали отключения электроэнергии. Перебои со светом наблюдались в Киеве, а также в Черкасской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Совершенная ВС РФ массированная атака выявила растущую уязвимость украинских средств ПВО, констатировало издание The American Conservative. Проблемы Киева связаны, в том числе, с нехваткой ракет для средств противовоздушной обороны.