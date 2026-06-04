"Давайте поможем латышам": Рига призвала граждан провести отпуска в Латгалии, где наблюдаются проблемы из-за БПЛА

Премьер Кулбергс хочет, чтобы латыши отдохнули в Латгалии на фоне ЧП с БПЛА Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Латвийские власти призвали местных отдыхать летом в Латгалии. Сейчас этот регион сталкивается с серьезными проблемами из-за инцидентов с БПЛА. Новый премьер страны Андрис Кулбергс объяснил такое предложение стремлением помочь латышам в Латгалии. Его речь процитировало агентство LETA.

Премьер пояснил, что ЧП с дронами создали весомые проблемы для различных сфер. В том числе, наблюдаются трудности в области туризма. Премьер также посетовал на проблемы из-за БПЛА в сферах сельскохозяйственной деятельности и предпринимательства.

"Важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгалии", - пишет агентство.

Латвийский премьер добавил, что в стране необходимо разработать план действий на случай повторного объявления воздушной тревоги. Государство столкнулось с такими инцидентами в марте, а затем - в мае. Несколько украинских дронов залетели в воздушное пространство страны. Ущерб от ЧП понесла, в том числе, Латгалия.

"Давайте поможем латышам там", - призвал Андрис Кулбергс.

Премьер Латвии также собирается разорвать торговые связи с Россией. Страна желает прекратить импорт товаров и экспорт в РФ. При этом Андрис Кулбергс планирует сделать некоторые исключения. Он поручил эту миссию Министерству иностранных дел страны.

СВР России ранее объявила о новых антироссийских шагах Латвии. Киев попросил Ригу дать возможность запускать украинские ударные беспилотники с территории прибалтийского государства. Латвия дала на это согласие. При этом официально Рига об этом не заявляла.

Между тем Рига устанавливает "зубы дракона" на участках вдоль латвийско-российской границы. Такие пирамидальные бетонные заграждения вскоре появятся везде в указанном регионе. Территории ранее были изъяты властями у частных лиц. Как утверждается, такие меры предприняты якобы для нужд государственной обороны. ВС Латвии ставят "зубы дракона" в три ряда шириной около десяти метров. Таким образом они планируют остановить военную технику. На приграничных территориях также хотят выкопать противотанковые рвы.