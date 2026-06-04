IRIB: Иран атаковал командный центр на американском эсминце в Оманском заливе Фото: REUTERS.

Военно-морские силы Ирана атаковали командный центр на американском эсминце в Оманском заливе. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

Отмечается, что атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе.

«Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в сообщении.

Накануне, напомним, сообщалось, что несмотря на шаткий, но формально действующий режим прекращения огня, США и Иран вновь обменялись ударами, в очередной раз поставив под сомнение разрядку между двумя странами.

Так, военные Ирана атаковали предприятия США на Ближнем Востоке. Удары нанесены по штаб-квартире Пятого флота ВМС Штатов и авиабазе. По версии КСИР, атака совершена в ответ на удары американскими военными по объекту на острове Кешм. Он подконтролен Тегерану.

А Центральное командование ВС США сообщило: американские военные перехватили пять иранских ракет, выпущенных по Кувейту и Бахрейну. По данным Пентагона, две баллистические ракеты, запущенные в сторону Кувейта в ночь на 3 июня, либо не достигли цели, либо разрушились в полете, а еще три были сбиты над Бахрейном.

При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил об «очень успешном» ходе переговоров с Ираном. Он допустил заключение мирной сделки уже в эти выходные. Дональд Трамп при этом оговорился, что соглашение может и не быть заключено. По его словам, пока США не могут ничего утверждать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последние события, отметила, что Россия обеспокоена возобновлением ударов между США и Ираном, которые могут привести к повторной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива.

При этом глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия остается категорически против рецидивов вооруженной агрессии против Ирана. Также дипломат отметил, что возобновление боевых действий в Персидском заливе повлечет колоссальные негативные последствия. Причем для всего региона.