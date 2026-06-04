Давление, отсутствие активности и никотин: врач назвал частые причины инфаркта

Невролог Исмаилов предупредил о привычках, приводящих к инфаркту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Одной из самых опасных вредных привычек является курение. Никотин повышает артериальное давление и повреждает стенки сосудов, что может привести к инфаркту. Об этом напомнил невролог Али Исмаилов. В диалоге с "Лентой.ру" он назвал ряд приводящих к инфаркту привычек.

Врач предупредил, что риски также повышает игнорирование высокого давления. Он отметил, что некоторые принимают лекарства при гипертонии нерегулярно или совсем от них отказываются. Однако повышенное давление регулярно создает нагрузку на жизнеобеспечивающие органы, добавил невролог.

Среди приводящих к инфаркту привычек врач также назвал переедание. Он напомнил и о правильном образе жизни. Невролог отметил, что отсутствие активности чревато последствиями.

"Опасен не только полный отказ от физической активности, но и формат: всю неделю сидеть, а потом резко дать себе тяжелую нагрузку в спортзале, на даче или в бане", - оповестил Али Исмаилов.

Инфекционист Ольга Царенко также назвала опасной продажу выпечки без упаковки. По ее словам, человек может потрогать изделие немытыми руками. Купивший такую булку рискует заразиться инфекцией, сказала врач.