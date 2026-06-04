Сальдо: ВСУ уже не оправдываются за удары по Старобельску и Енакиеву. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского перестал видеть разницу между военными и гражданскими целями. Именно поэтому он уже не оправдывается за удары по мирным жителям в Енакиеве, Геническе и Старобельске. Об этом на полях ПМЭФ заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они, собственно говоря, особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены. Постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди, просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели», — сказал он.

Ранее сенатор Владимир Джабаров отметил, что никакие мирные переговоры Украине не нужны. А тот факт, что удар был нанесен по рейсовому автобусу Москва-Симферополь, в котором погибли 8 человек, то Украину можно назвать террористическим государством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западная аудитория не понимает, что Украина стала террористическим государством, которое убивает мирных людей на ее деньги.