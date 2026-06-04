«Тольяттинский потрошитель» потребовал миллион рублей за изъятые личные вещи

У «Тольяттинского потрошителя» изъяли часть одежды, электробритву и будильник. Фото: «Тольяттинское обозрение»

Пожизненно осужденный серийный убийца Олег Рыльков, известный как «тольяттинский потрошитель», потребовал от ФСИН миллион рублей компенсации за изъятые личные вещи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Вещи у преступника изъяли при этапировании заключенного из следственного изолятора в исправительную колонию. Тогда у него забрали часть одежды, электробритву, кипятильник и будильник. Помимо этого, Рыльков указал, что в акт конфискации не попали 30 авторучек, тетради с материалами по уголовному делу, письма, конверты и почтовые марки на две тысячи рублей. С требованием вернуть имущество, признать его изъятие нелегальным и выплатить компенсацию осужденный обратился в суд Самарской области.

Представитель ФСИН на заседании пояснила, что все предметы были изъяты в строгом соответствии с законом. По ее словам, при убытии из учреждения Рыльков не просил вещи обратно. Поэтому их все уничтожили.

Суд встал на сторону ФСИН, отказав осужденному в удовлетворении иска. Основанием послужил пропуск срока для его подачи.

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