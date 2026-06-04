СК: волонтеров не привлекают к поискам пропавшей семьи Усольцевых Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К поискам пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае допустили лишь узкий круг профессионалов. Обычные волонтеры, желающие помочь, не участвуют в операции, так как следствие самостоятельно определило список привлекаемых экспертов. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что основной версией случившегося пока считается несчастный случай. Следствие подчеркивает, что круг участников поисковых мероприятий четко определен, к работе привлечены только опытные специалисты.

На данный момент поисковые группы движутся в сторону гор с названиями «Мальвинка» и «Буратинка». Именно по этому маршруту, по данным следователей, предположительно двигалась пропавшая группа туристов.

Напомним, что семья Усольцевых перестала выходить на связь недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщили, что в регионе во время турпохода пропали двое взрослых и их пятилетняя дочь.

Активные поиски были завершены еще 12 октября 2025 года. Однако следователи возобновили их с 28 мая по 9 июня, задействовав в работах около восьмидесяти человек.