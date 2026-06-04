Захарова рассказала о самом лучшем моменте в истории отношений России и США

Захарова: лучшим моментом в истории связей России и США является единение в ВМВ. Фото: МИД РФ

Лучшим периодом в истории отношений России и США стало союзничество двух стран в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.

«Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось <...> в виде такого настоящего, настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя истинной цели», - заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что это единство было достигнуто вопреки всем ужасам, которые происходили в тот период истории.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства раскрыла, что нужно США и Западу от Армении. По ее словам, все эти страны хотят присвоить себе редкоземельные ресурсы Еревана. Как отметила Захарова, что данные планы уже давно стали очевидным трендом, носящим название «отбирать, грабить и уничтожать».