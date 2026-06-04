В Латвии заявили, что преимущество ВС России заключается в масштабировании производства дронов Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Россия получила преимущество в модернизации производства беспилотников. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление командующего Вооруженными силами страны, генерала Каспарса Пуданса.

«Их преимущество - это масштабируемость беспилотников. Они (войска России - прим. ред.) могут быстро пополнять запасы, иметь большое количество в больших масштабах», - сообщил командующий.

Пуданс переживает, что страны-члены НАТО сильно отстают в этом плане. Ведь их нововведения для улучшения обороноспособности армий вступят в силу лишь в 2029 году. Тогда как Москва уже сейчас работает над улучшением своих войск.

Ранее на Западе рассказали о ключевом преимуществе российского истребителя Су-75. По данным MWM, в скором времени самолет станет самым доступным в своем классе. Причем как по стоимости производства, так и по затратам на использование.