В мессенджере MAX появятся прямые трансляции: кто и как сможет их проводить Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российский национальный мессенджер MAX приступил к тестированию новой функции — теперь авторы каналов могут запускать прямые эфиры. На первом этапе возможность опробовали телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ближайшее время функция станет доступна всем создателям контента, чья аудитория превышает десять тысяч подписчиков. Трансляции в MAX реализованы через интеграцию с платформой VK Видео.

Чтобы запустить эфир, автору нужно выполнить несколько простых шагов. Сначала необходимо добавить специального чат-бота трансляций в администраторы своего канала, а затем в этом боте выбрать пункт «Запустить трансляцию» и указать нужный канал.

Далее создателю контента потребуется вставить ссылку на готовый эфир из VK Видео. После этого можно опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Разработчики объяснили, что подписчики увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов. Кроме того, они получат уведомление о начале эфира и смогут присоединиться к просмотру, нажав на кнопку «Открыть» прямо в канале.

Ранее стало известно, что скоро с помощью мессенджера MAX можно будет платить за покупки без карты. Новый способ оплаты будет защищен при биометрией пользователя.