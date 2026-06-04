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НовостиОбщество4 июня 2026 7:03

Мессенджер «Макс» не будет присылать уведомления на устройства Apple

Представители мессенджера «Макс» посоветовали проверять уведомления на устройства Apple самостоятельно
Анастасия СУТОРМИНА
Мессенджер «Макс» не будет присылать уведомления на устройства Apple. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер «Макс» не будет присылать уведомления на устройства Apple. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер «Макс» не будет присылать уведомления о сообщениях и звонках из App Store на устройства Apple, поскольку зарубежная платформа исключила «Макс» из App Store. Об этом говорится в официальном уведомлении платформы.

«При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Макс останутся доступными. Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения», — отмечается в оповещении.

Накануне сообщалось, что пользователи национального мессенджера «Макс» смогут бесплатно посетить авторские экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Ранее KP.RU писал, что администраторы каналов в мессенджере «Макс» получили новые возможности для управления реакциями. Теперь они могут сами выбирать, какие эмодзи будут доступны подписчикам: оставить все, выбрать несколько или вовсе отключить реакцию.