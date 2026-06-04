Мессенджер «Макс» не будет присылать уведомления на устройства Apple. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер «Макс» не будет присылать уведомления о сообщениях и звонках из App Store на устройства Apple, поскольку зарубежная платформа исключила «Макс» из App Store. Об этом говорится в официальном уведомлении платформы.

«При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Макс останутся доступными. Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения», — отмечается в оповещении.

Накануне сообщалось, что пользователи национального мессенджера «Макс» смогут бесплатно посетить авторские экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Ранее KP.RU писал, что администраторы каналов в мессенджере «Макс» получили новые возможности для управления реакциями. Теперь они могут сами выбирать, какие эмодзи будут доступны подписчикам: оставить все, выбрать несколько или вовсе отключить реакцию.