В США раскрыли истинное отношение Белого дома к России

Госсекретарь Рубио: Россия остается серьезным вызовом для США. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация по-прежнему является значительной проблемой для США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате.

В таких выражениях представитель Белого дома охарактеризовал отношение властей США к РФ.

«Безусловно, Россия остается серьезным вызовом», — сказал американский политик.

На этих же слушаниях Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут считаться беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта. Штаты поставляют вооружение Украине и одновременно вводят санкции против Российской Федерации, что фактически означает выбор стороны в противостоянии.

Также госсекретарь добавил, что американская администрация обсуждает законопроект о новых санкциях в отношении России. Свое согласие на это уже дал президент США Дональд Трамп.