Германии впервые не дали место в Совбезе ООН, страна обвинила в этом Россию. Фото: REUTERS.

Германия впервые не смогла получить место временного члена Совета Безопасности ООН. Итоги голосования в Генеральной Ассамблее, прошедшего 3 июня, показали, что страна набрала лишь 104 голоса.

В западноевропейской региональной группе разыгрывалось два места. Победу одержали Португалия и Австрия. Они получили 134 и 131 голос соответственно.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции объяснил поражение несколькими факторами. По его словам, Берлин вступил в борьбу за место в Совбезе слишком поздно. Это, считает дипломат, изначально ставило ее в невыгодное положение. Кроме того, министр указал на особую позицию страны по конфликту в Иране. Как известно, в этом кризисе Германия поддерживает Израиль.

Однако главным виновником неудачи Вадефуль назвал Россию. Он уверен, что именно Москва якобы стала главным препятствием на пути получения заветного места.

«У нас есть непоколебимая поддержка Украины. Не секрет, что Россия не хочет видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров и вела против нас кампанию», - заявил он.

Напомним, что отказ в получении места в СБ ООН является не единственной проблемой Германии. Так, недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что страна стала слишком дорогой для предпринимателей. Какому-либо бизнесу будет сложно развиваться в ФРГ из-за сложной ценовой конкурентоспособности.