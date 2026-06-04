Посольство РФ: Россиян среди пострадавших при пожаре в отеле Нью‑Дели нет

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Российские граждане не пострадали при пожаре Нью Дели 3 мая, об этом сообщило посольство Российской Федерации в Индии.
Возгорание зафиксировали в ресторане одного из отелей Нью-Дели утром, сообщила телекомпания NDTV. В результате трагедии погибли 21 человек, среди них — 18 иностранцев.
«Посольство находится на связи с местными компетентными органами. Российских граждан среди пострадавших нет», — заявили в российском диппредставительстве. Дипломаты поддерживают связь с местными компетентными органами.
Ранее KP.RU писал, что во время сильного пожара в Нью-Дели были спасены 47 постояльцев, среди которых были граждане Бангладеш и других стран Южной Азии, приехавшие в столицу на лечение. Причины возгорания выясняются, дело передано в полицию.