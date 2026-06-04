Хинштейн рассказал о самочувствии после автомобильной аварии: «Хожу с палкой» Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Глава Курской области Александр Хинштейн впервые подробно рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП. Политик признался, что чувствует себя значительно лучше, чем в начале года, однако полного восстановления пока не произошло. Этим он поделился с корреспондентом KP.RU Александром Гамовымна полях Петербургского международного экономического форума.

«Гораздо лучше, чем в начале года, но, к сожалению, еще до конца не восстановился. Видишь, хожу с палкой… Требуется время… У меня все-таки достаточно серьезная была травма», — уточнил губернатор.

Ранее глава Курской области пояснял, что причиной дорожного происшествия в январе 2026 года стали неблагоприятные погодные условия. На одном из сложных участков трассы его автомобиль занесло, после чего машину выбросило на обочину. Хинштейн специально уточнил, что другие участники движения в этом инциденте никак не пострадали.

Политик заверил общественность, что опасных для жизни травм врачи у него не обнаружили, а сам он отделался лишь незначительными ушибами.