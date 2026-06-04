Рябков отметил, что США сейчас активно давят на Зеленского ради продвижения мирных переговоров Фото: REUTERS.

Вашингтон предпринимает усилия, чтобы склонить главу киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам на условиях, согласованных в Анкоридже. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, США сейчас активно оказывают давление на украинское руководство с целью продвижения дипломатического урегулирования конфликта.

«Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий», - заявил дипломат.

Ранее в Кремле уже озвучивали, при каких условиях Россия готова завершить конфликт на Украине буквально за сутки. Как заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, Зеленскому всего лишь нужно отдать приказ командованию ВСУ отослать всех военных с территорий, которые Москва считает по праву своими.