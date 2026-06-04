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НовостиПолитика4 июня 2026 8:02

Галузин: США пытаются побудить Зеленского начать переговоры в духе Анкориджа

Галузин отметил, что США сейчас активно давят на Зеленского ради продвижения мирных переговоров
Арина СЕРОВА
Рябков отметил, что США сейчас активно давят на Зеленского ради продвижения мирных переговоров

Рябков отметил, что США сейчас активно давят на Зеленского ради продвижения мирных переговоров

Фото: REUTERS.

Вашингтон предпринимает усилия, чтобы склонить главу киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам на условиях, согласованных в Анкоридже. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, США сейчас активно оказывают давление на украинское руководство с целью продвижения дипломатического урегулирования конфликта.

«Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий», - заявил дипломат.

Ранее в Кремле уже озвучивали, при каких условиях Россия готова завершить конфликт на Украине буквально за сутки. Как заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, Зеленскому всего лишь нужно отдать приказ командованию ВСУ отослать всех военных с территорий, которые Москва считает по праву своими.