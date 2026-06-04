«Тут идеально все»: актриса Анна Цуканова-Котт показала свой любимый отель в Черногории

Актриса Анна Цуканова-Котт уехала из России. Фото: Bulkin Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

36-летняя актриса Анна Цуканова-Котт уехала отдыхать за границу. Звезда призналась, что в мире мире есть только одно место, где она по-настоящему отдыхает. Где оно - Анна сообщила в социальных сетях.

Оказывается, за три моря артистка не поехала - она остановилась в любимом и, надо отметить, дорогом черногорском отеле в Будве.

«Мой любимчик. Один из моих самых любимых отелей в мире. Тут идеально все: еда, море, номера и самое главное — вайб. Именно здесь я очень хорошо слышу себя и по-настоящему отдыхаю», — призналась Цуканова-Котт.

Накануне исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что самый дорогой тур в Россию купили американские туристы за 15 тысяч долларов. А самые популярные локации, которые они выбирают чаще всего, — Золотое кольцо, Серебряное ожерелье, Дальний Восток, Карелия, из традиционного — Москва и Санкт-Петербург.