СК озвучил основную версию того, что случилось с Усольцевыми: поиски идут почти год

Фото: соцсети, КГКУ «Спасатель»

Следователи наконец-то озвучили, что случилось с пропавшей семьей Усольцевых, поиски которой идут почти год. СК Хакасии и Красноярскому краю пришел к выводу, что произошел несчастный случай.

Поиски пропавших Усольцевых в стороне Кутурчинского Белогорья ведутся 80 работниками силовых структур, спасательных служб и волонтеров, включая «ЛизаАлерт». Используются криминалистическая техника, мототранспорт и беспилотники.

"Основная версия [случившегося с Усольцевыми] - несчастный случай", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Красноярском крае. За несколько месяцев поисков их не нашли. Активные поиски возобновили 23 мая 2026 года. В ходе поисков выдвигались совершенно разные версии пропажи, вплоть до мистических. Увы, ни одна версия не подтвердилась.