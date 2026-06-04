Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 8:15

СК озвучил основную версию того, что случилось с Усольцевыми: поиски идут почти год

СК считает, что семья Усольцевых пропала в результате несчастного случая
Людмила МИТРОХИНА
Фото: соцсети, КГКУ «Спасатель»

Фото: соцсети, КГКУ «Спасатель»

Следователи наконец-то озвучили, что случилось с пропавшей семьей Усольцевых, поиски которой идут почти год. СК Хакасии и Красноярскому краю пришел к выводу, что произошел несчастный случай.

Поиски пропавших Усольцевых в стороне Кутурчинского Белогорья ведутся 80 работниками силовых структур, спасательных служб и волонтеров, включая «ЛизаАлерт». Используются криминалистическая техника, мототранспорт и беспилотники.

"Основная версия [случившегося с Усольцевыми] - несчастный случай", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в Красноярском крае. За несколько месяцев поисков их не нашли. Активные поиски возобновили 23 мая 2026 года. В ходе поисков выдвигались совершенно разные версии пропажи, вплоть до мистических. Увы, ни одна версия не подтвердилась.